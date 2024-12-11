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«Харли Квинн» уехала в Метрополис — трейлер пятого сезона

Не одному же Готэму страдать. Поэтому Харли Квинн и её очень-очень близкая подружка Ядовитый плющ отправились фестивалить в вотчину Супермена. Стриминговый сервис Max опубликовал трейлер пятого сезона «Харли Квинн» — «взрослой» анимационной комедии по вселенной DC

Свежие эпизоды мультсериала начнут выходить 16 января.

Главные героини в озвучке Keйли Kyoкo и Лeйк Бeлл перебираются смалой родины Бэтмена в сияющий град Метрополис, где обитает Супермен и его ближайшее окружение.

И постер:

Постеры сериала «Харли Квинн»
Теги
ВидеоХарли Квинн
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