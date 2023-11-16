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«Харли Квинн» продлена на пятый сезон

Источник: Max

Анимационная комедия для взрослых о похождениях готэмской злодейки «Харли Квинн» с Кейли Куоко и Лейк Белл на озвучке живёт и здравствует. Стриминговый сервис Max официально продлил мультсериал по вселенной DC на пятый сезон. Рейтинговые показатели позволяют, да и, очевидно, нынешние лидеры DCU Джеймс Ганн (получивший камео в третьем сезоне) и Питер Сафран совершенно не против оставить проект на плаву.

В четвёртом сезоне анимационной комедии Харли успела посотрудничать с Бэтсемьёй, погеройствовать, что ей совершенно не свойственно, поссориться и помириться с любовью своей жизни Ядовитым Плющом, а также объединиться в одну команду с Бэтгёрл и Женщиной-кошкой.

Создателем многосерийного анимационного сумасшествия выступает Патрик Шумакер. В соавторах у него значатся Джастин Халперн и Дин Лори.

Теги
Харли Квинн
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