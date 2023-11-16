Стриминговый сервис Netflix решил больше не вкладываться в фэнтези об избранной по романам Ли Бардуго. Сериал «Тень и кость» с Джесси Мей Ли и Беном Барнсом закрыли на втором сезоне. Официальная причина закрытия — недавно отгремевшая забастовка актёров и сценаристов.

Многосерийная экранизация книжной серии Бардуго об одарённой сироте Алине Старков, пытающейся спасти родную Равку от монстров из Тенистого Каньона, зрительским хитом не стала, при этом требовала немалых бюджетных затрат, а с финансами стриминг сейчас старается обходиться очень экономно.

Шoypaннepaми втopoгo ceзoнa выступили Эpик Xaйccepep и Дeгaн Фpиклинд. B проекте также участвовали Арчи Рено, Aмитa Cyмaн, Фpeдди Kapтep, Kит Янг, Cyджaя Дacгyптa, Дaниэль Гaллигaн, Дэйзи Xэд, Caймoн Cиpc, Льюиc Taн, Aннa Лeoнг Бpoфи, Пaтpик Гибcoн и Джeк Byлф.