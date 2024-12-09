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«Песочный человек» на каблучках — свежий кадр со съёмок второго сезона

Источник: Netflix

Повелитель снов в стильных сапожках занимается чем-то непонятным на съёмочной площадке «Песочного человека» — свежий кадр из закулисья второго сезона не даст соврать. Но это же фэнтези. Поэтому сильно удивляться странным манипуляциям исполнителя главной роли Тома Старриджа не стоит. Колдует, наверное.

Точной даты возвращения экранизации одноимённого графического романа «отменённого» Нила Геймана у Netflix пока нет, но второй сезон совершенно точно увидит свет в следующем году.

В отсутствие бывшего шоураннера проекта сериалом занимаются Дэвид C. Гoйep («Ocнoвaниe») и Aллaн Xeйнбepг («Чyдo-жeнщинa»).

Промо-арт сериала «Песочный человек»
Теги
Песочный человек
Комментарии (2)

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