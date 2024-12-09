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«Пингвин», «Сёгун», «День шакала» и другие номинанты на «Золотой глобус 2025»

Источник: HBO

«Пингвин» с Колином Фарреллом и Кристин Милиоти ожидаемо и заслуженно врывается в этот наградной сезон с номинациями на «Золотой глобус» в категории мини-сериалов. Противостоять ему будет уже прошедшийся по разнообразным премиям «Оленёнок» и триллер от Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны» во главе с Кейт Бланшетт.

За звание лучшей драмы поборется обласканный критиками «Сёгун», внезапно выстреливший «День шакала» с Эдди Рэдмейном, «Мистер и миссис Смит», недавно завербовавшие во второй сезон нашего Марка Эдельштейна, и непонятно как сюда попавшая «Игра в кальмара» — первый сезон сериала вышел три года назад, а второй ещё не вышел. Очевидно, раздающие награды люди его уже посмотрели. Добрели до борьбы за статуэтки и «Медленные лошади» вместе с Гэри Олдманом и Джеком Лауденом.

В комедийной категории противостоять титулованным «Медведю» и «Хитростям» будут дерзкие новички — «Джентльмены» Гая Ричи и ромком с Адамом Броди и Кристен Белл «Никто не хочет этого».

А вот и полный список номинантов «Золотого глобуса 2025»:

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