«Пингвин», «Сёгун», «День шакала» и другие номинанты на «Золотой глобус 2025»

«Пингвин» с Колином Фарреллом и Кристин Милиоти ожидаемо и заслуженно врывается в этот наградной сезон с номинациями на «Золотой глобус» в категории мини-сериалов. Противостоять ему будет уже прошедшийся по разнообразным премиям «Оленёнок» и триллер от Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны» во главе с Кейт Бланшетт.

За звание лучшей драмы поборется обласканный критиками «Сёгун», внезапно выстреливший «День шакала» с Эдди Рэдмейном, «Мистер и миссис Смит», недавно завербовавшие во второй сезон нашего Марка Эдельштейна, и непонятно как сюда попавшая «Игра в кальмара» — первый сезон сериала вышел три года назад, а второй ещё не вышел. Очевидно, раздающие награды люди его уже посмотрели. Добрели до борьбы за статуэтки и «Медленные лошади» вместе с Гэри Олдманом и Джеком Лауденом.

В комедийной категории противостоять титулованным «Медведю» и «Хитростям» будут дерзкие новички — «Джентльмены» Гая Ричи и ромком с Адамом Броди и Кристен Белл «Никто не хочет этого».

А вот и полный список номинантов «Золотого глобуса 2025»:

Лyчший cepиaл (дpaмa)

Лyчшaя aктpиca дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший тeлecepиaл (кoмeдия или мюзикл)

Лyчшaя aктpиca кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший мини-cepиaл, aнтoлoгия или тeлeфильм

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa или тeлeфильмa

Лyчший aктёp мини-cepиaлa или тeлeфильмa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa