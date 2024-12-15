Новые сериалы недели: «Что если?» сериал «13 клиническая» вернётся в прошлое

Понедельник, 16 декабря
комедия
В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн
Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Одиннадцатый эпизод The Finale станет заключительным для шестого сезона и сериала.
Вторник, 17 декабря
мультфильм, семейный, боевик, фантастика, фэнтези, драма, комедия
В ролях Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Эмили Суоллоу, Адевале Акинойе-Агбаже, Элоди Юнг, Рики Уиттл
Первый сезон сборника коротких анимационных историй по известным игровым франчайзам завершится с выходом второй половины из восьми эпизодов.
Четверг, 19 декабря
мистика, драма
В ролях Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов, Дмитрий Лысенков, Нино Нинидзе
События приквела разворачиваются в 1976 году, за полвека до событий первого сезона. Сюжет поведает, как обычный НИИ превратился в самую загадочную больницу страны, где лечат одержимых потусторонним злом.
фантастика, комедия, мультфильм, семейный
В ролях Тони Ньюсом, Донн Льюис, Джек Куйэд, Джерри О'Коннел, Ноэль Уэллс, Джиллиан Вигмэн
Создатель Майк Макмэхан
Пятый сезон и мультсериал завершится десятым эпизодом The New Next Generation.
Воскресенье, 22 декабря
мультфильм, семейный, фантастика, боевик
В ролях Джеффри Райт, Чедвик Боузман, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Шон Ганн, Джимон Хонсу
Создатель Э. С. Брэдли
Проект основан на одноимённой серии комиксов, не входящих в канон. Антология рассказывает, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждый эпизод посвящён отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.
фантастика, драма
В ролях Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Сара-Софи Бусснина, Марк Стронг, Трэвис Фиммел, Табу
Первый сезон приквела киношной «Дюны» завершится шестым эпизодом. Будет ли продолжение, пока неизвестно.
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