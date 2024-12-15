Новые сериалы недели: «Что если?» сериал «13 клиническая» вернётся в прошлое

Сезон 3

Disney+

Проект основан на одноимённой серии комиксов, не входящих в канон. Антология рассказывает, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждый эпизод посвящён отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.