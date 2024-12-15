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СЕРИАЛЫ
385

Новые сериалы недели: «Что если?» сериал «13 клиническая» вернётся в прошлое

Источник: Disney+

Понедельник, 16 декабря

 
Конец сезона6
FX
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows

комедия

В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн

Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Одиннадцатый эпизод The Finale станет заключительным для шестого сезона и сериала.

Видео

Вторник, 17 декабря

 
Конец сезона1
Prime Video
Секретный уровень Secret Level

мультфильм, семейный, боевик, фантастика, фэнтези, драма, комедия

В ролях Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Эмили Суоллоу, Адевале Акинойе-Агбаже, Элоди Юнг, Рики Уиттл

Первый сезон сборника коротких анимационных историй по известным игровым франчайзам завершится с выходом второй половины из восьми эпизодов.

Видео

Четверг, 19 декабря

 
Сезон2
«Иви»
13 клиническая

мистика, драма

В ролях Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов, Дмитрий Лысенков, Нино Нинидзе

События приквела разворачиваются в 1976 году, за полвека до событий первого сезона. Сюжет поведает, как обычный НИИ превратился в самую загадочную больницу страны, где лечат одержимых потусторонним злом.

Видео

 
Конец сезона5
CBS All Access
Звёздный путь: Нижние палубы Star Trek: Lower Decks

фантастика, комедия, мультфильм, семейный

В ролях Тони Ньюсом, Донн Льюис, Джек Куйэд, Джерри О'Коннел, Ноэль Уэллс, Джиллиан Вигмэн

Создатель Майк Макмэхан

Пятый сезон и мультсериал завершится десятым эпизодом The New Next Generation.

Видео

Воскресенье, 22 декабря

 
Сезон3
Disney+
Что если? What If?

мультфильм, семейный, фантастика, боевик

В ролях Джеффри Райт, Чедвик Боузман, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Шон Ганн, Джимон Хонсу

Создатель Э. С. Брэдли

Проект основан на одноимённой серии комиксов, не входящих в канон. Антология рассказывает, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждый эпизод посвящён отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.

Видео

 
Конец сезона1
HBO Max
Дюна: Пророчество Dune: Prophecy

фантастика, драма

В ролях Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Сара-Софи Бусснина, Марк Стронг, Трэвис Фиммел, Табу

Первый сезон приквела киношной «Дюны» завершится шестым эпизодом. Будет ли продолжение, пока неизвестно.

Видео

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