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Смертельное состязание продолжается в трейлере второго сезона «Игры в кальмара»

Источник: Netflix

До премьеры второго сезона южнокорейского хита Netflix «Игра в кальмара» остался всего один месяц. Создатели шоу планомерно подогревают интерес, выпуская небольшие тизеры. Но теперь настало время для полноценного трейлера, опубликованного стриминговым сервисом на радость всем поклонникам.

В продолжении главный герой первого сезона в исполнении Ли Джон-джэ возвращается в титульную игру на выживание. Здесь он столкнётся с новыми участниками, каждый из которых преследует свои цели, а также практикует разные методы — и не все они честны и благонадёжны. Трейлер между делом демонстрирует некоторых коварных и хитрых участников, готовых ради победы пойти по головам и подставлять соперников.

Во втором сезоне, помимо Ли Джон-джэ к своим ролям также вернутся Ли Бён-хон, Гон Ю и Ви Ха Джун. Среди новых лиц в касте заявлены Им Шиван, Пак Сон Хун, Ян Дон Гын, Кан Ха Ныль и другие. Сериал уже продлён на третий сезон, а Дэвид Финчер уже вовсю трудится над англоязычным ремейком.

Премьера второго сезона «Игры кальмара» состоится 26 декабря на стриминговом сервисе Netflix.

Теги
Игра в кальмараТрейлер
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