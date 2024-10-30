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Дэвид Финчер снимет собственную версию «Игры в кальмара»

Источник: Netflix

Всего два месяца отделяет зрителей от премьеры второго сезона хитового корейского сериала «Игра в кальмара». Стриминговый гигант Netflix методично подогревает интерес, периодически публикуя тизеры, а по сети бродят слухи, что сервис хочет запилить собственную англоязычную версию шоу — без блэкджека и девиц лёгкого поведения, но с матёрым постановщиком во главе. На эту роль долгое время сватали постановщика триллеров «Семь», «Игра» и «Бойцовский клуб», а теперь издание Deadline подтвердило: Дэвид Финчер станет шоураннером англоязычной версии «Игры в кальмара».

Ожидается, что работе над проектом режиссёр посвятит весь 2025 год. В качестве сценариста называют британского автора Денниса Келли, известного прежде всего по сериалу «Утопия», высоко оцененному фантастическому триллеру о секретных службах и теориях заговоров. Никакой другой информации о новой версии «Игры в кальмара» больше нет — даже неизвестно, станет ли шоу полноценным ремейком или просто расширит вселенную корейского оригинала.

Дэвид Финчер уже долгое время сотрудничает с Netflix. Он стоят у истоков таких популярных сериалов сервиса, как «Карточный домик», «Охотники за разумом», «Любовь, смерть и роботы». Последний на данный момент полнометражный фильм режиссёра, «Убийца» с Майклом Фассбендером, также вышел сразу на стриминге в конце 2023 года.

Теги
ИграБойцовский клубУбийцаИгра в кальмараКарточный домикОхотник за разумомЛюбовь, смерть и роботыДэвид ФинчерМайкл Фассбендер
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Источник фотографий: Depositphotos

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