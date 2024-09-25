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Второй сезон нашумевшей «Игры в кальмара» показал первый тизер

Источник: Netflix

Есть ощущение, что «Игра в кальмара», ставшая настоящим поп-культурным феноменом в далёком 2021 году, уже отшумела своё. Слишком длинный перерыв свёл ожидание второго сезона к минимуму, а первый тизер пока не обещает ничего нового — всё тот же герой в исполнении Ли Джон Джэ снова попадает в хитроумную смертельную ловушку. Всё то же, вплоть до костюмов и декораций. Только вот на этот раз его цель не деньги, а жажда мести.

Сериал заранее продлили на третий сезон, который и станет для него последним. А после Netflix планирует взяться за его англоязычный ремейк и уже ищет для этих целей титулованных постановщиков вроде Дэвида Финчера. Эту машину уже не остановить.

Ну а второй сезон «Игры в кальмара» выйдет 26 декабря.

Теги
ВидеоИгра в кальмара
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