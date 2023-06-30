Корейские зрители угрожают бойкотом «Игре в кальмара 2»

Стоило только Netflix объявить второй состав актёров для долгожданного продолжения «Игры в кальмара», в Сети тут же начались споры и возмущения по поводу одного из актёров, а именно Чхве Сын Хёна, более известного как T.O.P.

T.O.P прославился как участник культовой группы второго поколения Big Bang, но фактически приоставновил свою карьеру после обвинения в употреблении запрещённых веществ и получения двухлетнего условного срока в 2017 году.

Однако в апреле 2022 года T.O.P всё-таки участвовал в камбэке Big Bang, после чего сразу покинул YG Entertaiment. Уже весной этого года певец объявил, что покидает и свою группу.

И вот теперь обладающий далеко не кристальной репутацией T.O.P попадает в каст одного из самых ожидаемых проектов Netflix. В таких случаях фанаты айдолов обычно сходят с ума от счастья, но точно не сейчас. Впрочем, сколько их осталось, этих фанатов...

Соответственно, досталось и сериалу «Игра в кальмара 2»: корейские зрители уже массово заявляют в Сети, что не станут его смотреть. Примеры комментариев показательны:

Кадровый состав корейских актёров, должно быть иссяк, если они действительно не смогли найти никого, кроме него.

Надеюсь, этот сериал станет самым большим провалом в истории Netflix.

Смотрю, как Netflix посыпают марихуаной свой самый большой хит в режиме реального времени.

T.O.P, просто отправляйся на Луну, ты здесь никому не нужен.

В свете последнего комментария, заметим, что T.O.P действительно был объявлен участником проекта «Дорогая луна», гражданской туристической миссии на Луну на Space X.

Справедливости ради, T.O.P в лучшие годы проявлял себя как очень талантливый артист, и наверняка у создателей «Игры в кальмара» есть для него подходящая роль. Откажутся ли они от кандидатуры айдола ради успокоения зрителей?