«Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна станет фильмом и выйдет в прокат

Популярная многосерийная «драма» Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» (бывший «Рынок шкур») готовится к полнометражной трансформации. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства», уже не раз делившийся с аудиторией достоверными инсайдами.

Да, история о непростой жизни современных элитных проституток с Павлом Прилучным и Лизой Моряк в главных ролях выйдет на широкий экран. Предположительно в первой половине 2025 года.

В центре сюжета — профессиональная и личная жизнь заведующего проституточной Александра Шмидта (Прилучный) по прозвищу Мэджик. А жизнь у него, надо сказать, тяжёлая: интриги, предательства, беспощадные конкуренты и дочь-эскортница.

Чем в итоге станет полный метр — сиквелом, кратким пересказом или ещё чем-нибудь, мы пока не знаем. И знать, если честно, не особо хотим.