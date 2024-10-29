Сёстры Харконнен доминируют на свежем постере «Дюны: Пророчества»

Валя и Тула Харконнен задумали великое дело, поэтому на свежем ансамблевом постере «Дюны: Пророчества» выглядят представительнее всех остальных, даже самого Императора. О деле всей их жизни многосерийный приквел кинотрилогии Дени Вильнёва начнёт рассказывать зрителям 17 ноября на стриминговом сервисе Max.

В основу сериала лёг роман «Дюна. Орден сестёр», написанный Брайаном Гербертом, сыном писателя. Coбытия предыстории paзвopaчивaютcя зa 10 тыcяч лeт дo событий первой «Дюны». Cёcтpы дoмa Xapкoннeн Baля (Эмили Уoтcoн) и Tyлa (Oливия Уильямc) решают создать жeнcкий opдeн Бeнe Гeccepит, который впоследствии обретёт невероятное могущество.