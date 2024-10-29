 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Окко», ИНН 7814665871, ID #a-42145

Токен: F7NfYUJCUneP31ojC1cr

   
Человек-паук окончательно победил Зелёного гоблина в последнем выпуске The Amazing Spider-Man Вышла тактика в реальном времени Sumerian Six — премьерный трейлер «Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция На YouTube состоялась премьера фанатского хоррор-фильма «Чужой: Понедельник» в стиле аниме 80-х годов IDW объявило о создании подразделения, которое будет выпускать комиксы в жанре ужасов
• • •
 
СЕРИАЛЫ
106

Сёстры Харконнен доминируют на свежем постере «Дюны: Пророчества»

Валя и Тула Харконнен задумали великое дело, поэтому на свежем ансамблевом постере «Дюны: Пророчества» выглядят представительнее всех остальных, даже самого Императора. О деле всей их жизни многосерийный приквел кинотрилогии Дени Вильнёва начнёт рассказывать зрителям 17 ноября на стриминговом сервисе Max.

Постеры сериала «Дюна: Пророчество»

В основу сериала лёг роман «Дюна. Орден сестёр», написанный Брайаном Гербертом, сыном писателя. Coбытия предыстории paзвopaчивaютcя зa 10 тыcяч лeт дo событий первой «Дюны». Cёcтpы дoмa Xapкoннeн Baля (Эмили Уoтcoн) и Tyлa (Oливия Уильямc) решают создать жeнcкий opдeн Бeнe Гeccepит, который впоследствии обретёт невероятное могущество.

Теги
ГалереяДюна: Пророчество
Комментарии

Ещё на эту тему

9«Дюна: Пророчество» покажет, как тренировали Бене Гессерит (фото) 15Зарождение ордена Бене Гессерит в эпичном трейлере сериала «Дюна: Пророчество» 23Валя и Тула Харконнен на свежих кадрах «Дюны: Пророчества»

Тоже интересно

18До появления Дороти в волшебной стране была своя драма: новый трейлер мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» 2Киллиан Мёрфи снова на коне — свежий кадр из «Острых козырьков» 0«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 17Ридликат! Трейлер режиссёрской версии исторического эпика «Наполеон» 1Мутанты против роботов в отрывке из мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории» во вселенной «Погрома мутантов»

Далее на КГ

4
«Этот фильм снял Джокер» — Квентин Тарантино в восторге от того, как режиссёр «Джокера 2» поимел практически всех
 2
Sony закрывает разработчиков провального шутера Concord и ещё одну студию за компанию
 7
Перезапуск серии комедий «Очень страшное кино» вернёт всех важных для фильма Уайансов
 2
Мощная атака серии Assassin's Creed на ваше время и кошельки
 0
Dark Horse выпустит ответвление к своему популярному ужастику с персонажем-мстительницей в главной роли
 0
ЕВА-605: Прямая трансляция
 0
Арчи станет супергероем в своём новом комиксе
 1
Этот момент настал: страницы и обложки последнего выпуска The Amaizng Spider-Man от Зеба Уэлса
 1
Новые фильмы недели: «Попугай Кеша» возвращается, а «Джокер 2» позорно выходит в цифре
 6
Дэйв Батиста, Ченнинг Татум, Зои Кравиц и Леа Сейду отправляются завоёвывать Землю вместе с Кейт Бланшетт
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Роберт Дауни-младший возвращается в «Мстителях 5»
 
Игры КГ играет: A Quiet Place: The Road Ahead
 
Марк Миллар готов работать с Marvel над проектом, который должен быть круче, чем его «Гражданская война»
 
Кино Новинки кино: «Одинокие волки» Питт и Клуни, «Беляковы в отпуске», «Мужское слово» Прилучного и Андреасяна
 
Игры Life is Strange: Double Exposure — новый трейлер новых приключений Макс Колфилд
 
В кроссовере «Чужие против Мстителей» столкнулись два известных инопланетных организма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
9Телеовощи – 572: Срочно добавляйте феминизм
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 643: «Дикий робот», «Блуждающая тень», лучший сиквел «Гладиатор 2», «Чужой: Ромул» на VHS
 
21ЕВА – 604: Лучшие токсичные отношения
 
1Телеовощи – 571: Белок для роботов
 
2Ноль кадров в секунду – 549: Оживший Суп в большом городе
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 642: «Субстанция», «Затерянное место» Александра Ажа, «Домовёнок Кузя», экранизация мема «Ждун»
 
3ЕВА – 603: Возвращение кота-мазохиста
 
4Телеовощи – 570: Специальная аугментация
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru