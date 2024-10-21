«Дюна: Пророчество» покажет, как тренировали Бене Гессерит (фото)

Тренировались в легендарном женском ордене до потемнения... в глазах. Ну и всех подряд с улицы туда, конечно, не брали. Вот, свежий эксклюзивный кадр журнала Empire к фантастическому эпику «Дюна: Пророчество» подтверждает — у основательниц ордена сестёр Харконнен не забалуешь.

Шестисерийный мини-сериал, стартующий на стриминговом сервисе Max 17 ноября, рассказывает о событиях из киновселенной Дени Вильнёва, экранизирующего «Дюну» Фрэнка Герберта для широких экранов. Правда. События эти разворачиваются за десять тысяч лет до событий первой книги и фильмов по ней.