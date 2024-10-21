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Киллиан Мёрфи снова на коне — свежий кадр из «Острых козырьков»

Томас Шелби не забывает о своей истинной страсти — лошадях. В сети появился свежий кадр со съёмочной площадки «Острых козырьков» — полнометражного продолжения одноимённого сериала Стивена Найта. Киллиан Мёрфи вновь оседлал чёрного коня, поэтому изображение неизменно навевает ностальгию поклонникам сериала.

События гангсетрской саги, режиссируемой Томом Харпером по сценарию Найта, разворачиваются во времена Второй мировой. Это пока и всё, что известно о сюжете.

Промо-арт фильма «Острые козырьки»

Помимо Мёрфи в картине задействованы Тим Рот, Ребекка Фергюсон и Барри Кеоган. Точной даты премьеры у фильма пока нет.

Теги
ГалереяОстрые козырьки
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Источник фотографий: Depositphotos

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