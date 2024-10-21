Телеовощи. Выпуск 571: Белок для роботов

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:17 —
|Трейлер сериала «Наутилус» от Amazon
|13:52 —
|Аарон Пьер сыграет Зелёного фонаря в сериале от DC Studios
|21:01 —
|«Медленные лошади» продлены на шестой сезон
|22:04 —
|Кира Найтли сыграет агента под прикрытием в шпионском сериале
|24:59 —
|Свежий трейлер второго сезона «Аркейна»
|28:22 —
|A24 снимет сериал по темному фэнтези Стивена Кинга «Сказка»
|30:07 —
|«Чайная чашка» (Teacup) — 1x01—02
|43:02 —
|«Цитадель: Диана» (Citadel: Diana) — 1x01
|51:59 —
|«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» — 1x01
|01:01:44 —
|«Франшиза» — 1x02
|01:09:00 —
|«Легенда о Vox Machina» — 3x04—06
|01:27:29 —
|«Это всё Агата» — 1x06
|01:30:17 —
|«Король Талсы» — 2x05
|01:41:39 —
|«Пингвин» — 1x04
|01:59:09 —
|«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — 2x03
|02:02:07 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x12
|02:08:27 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x12
|02:15:49 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 15x01
|02:22:51 —
|Meow — 1x20
|02:34:40 —
|«Ангел» — 1x03
|02:49:08 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x01
|02:59:01 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8» — Главы 2—3
|03:09:04 —
|«Блэксэд»
|03:30:27 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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