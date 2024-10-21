Кейли Куоко ответила на вопрос о возвращении Пенни в новом спин-оффе «Теории большого взрыва»

Звёзды «Теории большого взрыва» продолжают отвечать на вопросы о возможном возвращении в недавно анонсированном спин-оффе сериала — о Стюарте, Денис и Берте. И если Джим Парсонс почти сразу огорчил поклонников, то Кейли Куоко, напротив, настроена более оптимистично. Ничего конкретного, но сама актриса была бы счастлива повторить роль Пенни — оно и понятно.

Я провела 12 лет, играя эту роль, и она действительно дала старт моей карьере. Я очень многое должна этому персонажу, этому сериалу и его создателю Чаку Лорри. Это были одни из лучших и забавных лет моей жизни. Я бы без раздумий вернулась к этой роли. Я люблю Пенни и всегда буду любить.

Очень вероятно, что помощь более именитых коллег Кевину Сассмэну, Лорен Лапкус и Брайану Посену действительно понадобится. Иначе непонятно, кто этот спин-офф будет смотреть.

Чуть раньше Кунал Найар уже намекал на возвращение Раджа — единственного из центральных персонажей, у кого вопрос личной жизни так и остался открытым. Если не брать в расчёт не в меру близкие отношения с Корицей.