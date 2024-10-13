А Шелдон вернётся? Джим Парсонс прокомментировал спин-офф «Теории большого взрыва»

Стоило появиться новостям о разработке очередного спин-оффа «Теории большого взрыва», как прессе срочно потребовались комментарии участников основного актёрского состава культового гик-сиктома. Зрители, сроднившиеся с героями, наверняка до сих пор спят и видят, когда же эта бесконечно расширяющаяся экранная вселенная вернёт на экраны Шелдона Купера и компанию.

Собственно, у исполнителя роли Купера и удалось разжиться комментарием по этому поводу. Появится ли персонаж Джима Парсонса в безымянном пока сериале про второплановых героев «Теории» — Стюарта Блума, Берта Кибблера и Сьюзен Фишер?

Если говорить про здесь и сейчас, то нет, но опять же, я никогда не стал бы говорить «никогда», потому что жизнь чрезвычайно изменчивая штука.

То есть лазейку для себя всё-таки оставляет. Зато исполнители вышеперечисленных ролей — Кевин Сассмэн, Лорен Лапкус и Брайан Посен — уже дали своё согласие на возвращение.