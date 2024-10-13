Новые сериалы недели: первобытный Галустян и соперничающий Теннант

В новинках значится пара любопытных экземпляров. Отечественная первобытная (тут речь скорее о качестве юмора) комедия «жЫЫЫзнь» с Ходченковой и Галустяном, а также драма «Соперники» с Дэвидом Теннантом — от стримингов Hulu и Disney+.
Понедельник, 14 октября
комедия
В ролях Михаил Галустян, Светлана Ходченкова, Борис Дергачёв, Михаил Кремер, Пётр Скворцов, Андрей Федорцов
В первобытном лесу на пасмурном берегу реки живёт племя. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за жизнь.
Вождь, которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которыми он бессилен. К несчастью Вождя, на соседнем очень солнечном берегу реки во главе с Вождихой живёт более развитое племя придурков, куда и сбегает один из его охотников, не выдержав тягот первобытной жизни. Ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а дают жильё и красивую женщину.
Что тут можно добавить? Если комедии в стиле канала «ТНТ» вам заходят, можете рискнуть.
Среда, 16 октября
драма, комедия
В ролях Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Харрисон Форд, Люк Тенни, Майкл Ури, Криста Миллер
Создатель Билл Лоуренс, Бретт Голдштейн, Джейсон Сигел
Главный герой — психотерапевт, застрявший в собственном горе, он никак не может отойти после смерти жены, и вскоре скопившаяся боль начинает неизбежно сказываться на его работе — вместо дежурных фраз он начинает говорить своим клиентам всё, что на самом деле думает о них и их проблемах. И радикальная смена подхода кардинально меняет жизнь главного героя и всех, с кем он контактирует.
Четверг, 17 октября
драма
В ролях Мануэль Гарсия-Рульфо, Нтаре Мвине, Кристофер Горэм, Нив Кэмпбелл
Создатель Дэвид Э. Келли
Отстранённый от дел после инцидента лос-анджелесский адвокат Микки Холлер стремится возродить свою карьеру. Он садится в своё фирменное авто и берётся за новое дело.
комедия
В ролях Роуз Макивер, Уткарш Амбудкар, Доменик Ди Роса, Найджел Даунер, Эшер Гродман, Тристан Д. Лалла
Создатель Джо Порт, Джо Уайзман
Молодые супруги Саманта и Джей переезжают в дом мечты — доставшийся им по наследству загородный особняк, в котором надеются жить долго и счастливо. Но скоро пара выясняет, что, во-первых, дом от старости разваливается на части, а во-вторых, он битком набит призраками его многочисленных бывших жильцов. Саманта открывает в себе способность общаться с призраками и пытается использовать её, чтобы помочь донимающим её душам обрести долгожданный покой.
Пятница, 18 октября
драма
В ролях Дэвид Теннант, Алекс Хасселл, Эйдан Тёрнер, Нафесса Уильямс, Кэтрин Паркинсон, Эмили Атак
Тони Боддингхэм, управляющий независимой британской телекомпанией, и его сосед Руперт Кемпбелл-Блэк, бывший олимпиец, член парламента и ловелас, постоянно соперничают. Чем дольше длится их конфликт, тем опаснее он становится. Вскоре мужчины втягивают в противостояние своих жен, любовниц, коллег и друзей.
Разборки в стиле ретро среди богатых и привилегированных. С налётом британского снобизма и Дэвидом Теннантом
триллер
В ролях Джессика Рэйн, Питер Капальди, Сандра Хаггетт, Доминик Томас, Барбара Мартен, Фил Данстер
Создатель Том Моран
Люси каждое утро ровно в 3:33 (час дьявола) будят ужасающие видения. В реальности с ней и её семьёй тоже происходят странные вещи. Героиня пытается во всём разобраться и не сойти с ума, а затворник, которого играет Капальди, хочет ей в этом помочь или только делает вид — кто знает, это же всё-таки хоррор.
Воскресенье, 20 октября
драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Куин Латифа, Крис Нот, Адам Голдберг, Смитти Чай, Лиза Лпира, Рене Ифра
Создатель Эндрю У. Марлоу, Терри Миллер
Современная интерпретация сериала 80-х с Эдвардом Вудвордом рассказывает о таинственной и смертоносной Робин Макколл, которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: