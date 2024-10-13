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Новые сериалы недели: первобытный Галустян и соперничающий Теннант

Источник: Premier

В новинках значится пара любопытных экземпляров. Отечественная первобытная (тут речь скорее о качестве юмора) комедия «жЫЫЫзнь» с Ходченковой и Галустяном, а также драма «Соперники» с Дэвидом Теннантом — от стримингов Hulu и Disney+.

Понедельник, 14 октября

 
Премьера+
Premier
жЫЫЫзнь

комедия

В ролях Михаил Галустян, Светлана Ходченкова, Борис Дергачёв, Михаил Кремер, Пётр Скворцов, Андрей Федорцов

В первобытном лесу на пасмурном берегу реки живёт племя. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за жизнь.

Вождь, которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которыми он бессилен. К несчастью Вождя, на соседнем очень солнечном берегу реки во главе с Вождихой живёт более развитое племя придурков, куда и сбегает один из его охотников, не выдержав тягот первобытной жизни. Ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а дают жильё и красивую женщину.

Что тут можно добавить? Если комедии в стиле канала «ТНТ» вам заходят, можете рискнуть.

Среда, 16 октября

 
Сезон2
Apple TV+
Терапия Shrinking

драма, комедия

В ролях Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Харрисон Форд, Люк Тенни, Майкл Ури, Криста Миллер

Создатель Билл Лоуренс, Бретт Голдштейн, Джейсон Сигел

Главный герой — психотерапевт, застрявший в собственном горе, он никак не может отойти после смерти жены, и вскоре скопившаяся боль начинает неизбежно сказываться на его работе — вместо дежурных фраз он начинает говорить своим клиентам всё, что на самом деле думает о них и их проблемах. И радикальная смена подхода кардинально меняет жизнь главного героя и всех, с кем он контактирует.

Видео

Четверг, 17 октября

 
Сезон3
Netflix
Линкольн для адвоката The Lincoln Lawyer

драма

В ролях Мануэль Гарсия-Рульфо, Нтаре Мвине, Кристофер Горэм, Нив Кэмпбелл

Создатель Дэвид Э. Келли

Отстранённый от дел после инцидента лос-анджелесский адвокат Микки Холлер стремится возродить свою карьеру. Он садится в своё фирменное авто и берётся за новое дело.

Видео

 
Сезон4
CBS
Призраки Ghosts

комедия

В ролях Роуз Макивер, Уткарш Амбудкар, Доменик Ди Роса, Найджел Даунер, Эшер Гродман, Тристан Д. Лалла

Создатель Джо Порт, Джо Уайзман

Молодые супруги Саманта и Джей переезжают в дом мечты — доставшийся им по наследству загородный особняк, в котором надеются жить долго и счастливо. Но скоро пара выясняет, что, во-первых, дом от старости разваливается на части, а во-вторых, он битком набит призраками его многочисленных бывших жильцов. Саманта открывает в себе способность общаться с призраками и пытается использовать её, чтобы помочь донимающим её душам обрести долгожданный покой.

Видео

Пятница, 18 октября

 
Премьера+
Disney+
Соперники Rivals

драма

В ролях Дэвид Теннант, Алекс Хасселл, Эйдан Тёрнер, Нафесса Уильямс, Кэтрин Паркинсон, Эмили Атак

Тони Боддингхэм, управляющий независимой британской телекомпанией, и его сосед Руперт Кемпбелл-Блэк, бывший олимпиец, член парламента и ловелас, постоянно соперничают. Чем дольше длится их конфликт, тем опаснее он становится. Вскоре мужчины втягивают в противостояние своих жен, любовниц, коллег и друзей.

Разборки в стиле ретро среди богатых и привилегированных. С налётом британского снобизма и Дэвидом Теннантом

 
Сезон2
Amazon Prime Video
Час дьявола The Devil's Hour

триллер

В ролях Джессика Рэйн, Питер Капальди, Сандра Хаггетт, Доминик Томас, Барбара Мартен, Фил Данстер

Создатель Том Моран

Люси каждое утро ровно в 3:33 (час дьявола) будят ужасающие видения. В реальности с ней и её семьёй тоже происходят странные вещи. Героиня пытается во всём разобраться и не сойти с ума, а затворник, которого играет Капальди, хочет ей в этом помочь или только делает вид — кто знает, это же всё-таки хоррор.

Видео

Воскресенье, 20 октября

 
Сезон5
CBS
Великий уравнитель The Equalizer

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Куин Латифа, Крис Нот, Адам Голдберг, Смитти Чай, Лиза Лпира, Рене Ифра

Создатель Эндрю У. Марлоу, Терри Миллер

Современная интерпретация сериала 80-х с Эдвардом Вудвордом рассказывает о таинственной и смертоносной Робин Макколл, которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

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