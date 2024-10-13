Новые сериалы недели: первобытный Галустян и соперничающий Теннант

Премьера +

Premier

В первобытном лесу на пасмурном берегу реки живёт племя. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за жизнь.

Вождь, которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которыми он бессилен. К несчастью Вождя, на соседнем очень солнечном берегу реки во главе с Вождихой живёт более развитое племя придурков, куда и сбегает один из его охотников, не выдержав тягот первобытной жизни. Ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а дают жильё и красивую женщину.

Что тут можно добавить? Если комедии в стиле канала «ТНТ» вам заходят, можете рискнуть.