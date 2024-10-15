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«Детство Шелдона» возвращается — старые герои в новом спин-оффе «Теории большого взрыва»

Источник: CBS

Спин-офф спин-оффа «Теории большого взрыва» под названием «Первый брак Джорджи и Мэнди» уже 17 октября выйдет в эфир CBS. Но уже сейчас понятно, что создатели решили зайти с козырей в лице мамы Шелдона (Зои Перри) и бабуленьки (Энни Поттс), которые вновь вернутся к своим ролям. Известно, что и Реган Реворд также снова сыграет Мисси из «Детства Шелдона», но главные герои здесь уже не они.

Новый ситком поведает об увлекательной (нет) семейной жизни Джорджи (Монтана Джордан) и Мэнди (Эмили Осмент), а вместо семьи Куперов в этот раз на постоянке будут развлекать зрителей Маккалистеры — Одри (Рэйчел Бэй Джонс) и Джим (Уилл Сассо).

Плодовитости Чака Лорри и его детища можно только позавидовать — недавно стало известно о запуске в разработку ещё одного спин-оффа «Теории большого взрыва». На сей раз — про третьеплановых комических персонажей оригинала, Стюарта (Кевин Сассмэн), Денис (Лорен Лапкус) и Берта (Брайан Посен).

Теги
ВидеоПервый брак Джорджи и МэндиТеория большого взрываДетство Шелдона
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Источник фотографий: Depositphotos

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