Телеовощи. Выпуск 570: Специальная аугментация

-
- 1
- 150
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|04:58 —
|Сериал «Каос» закрат после первого сезона
|11:40 —
|«Властелин колец: Кольца власти» на грани продления на третий сезон
|17:24 —
|Современные богатыри воюют с нечистью в тизере «Молота ведьм»
|24:25 —
|Голливуд проигрывает «токсичным» фанатам?
|01:05:30 —
|Звезда «Аколита» обвинила Disney в бездействии
|01:25:41 —
|Спин-офф «Рэя Донована» набирает актёров
|01:28:51 —
|«Франшиза» (The Franchise) — 1x01
|01:41:20 —
|«Легенда о Vox Machina» — 3x01—03
|02:00:34 —
|«Медленные лошади» — 4x06 (финал сезона)
|02:12:16 —
|«Плохая обезьяна» — 1x10 (финал сезона)
|02:18:06 —
|«Это всё Агата» — 1x05
|02:21:24 —
|«Король Талсы» — 2x04
|02:31:40 —
|«Пингвин» — 1x03
|02:52:05 —
|«Сумерки богов» — 1x02
|02:55:05 —
|«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — 2x02
|03:04:05 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x11
|03:12:45 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x11
|03:24:37 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 14x09
|03:35:58 —
|Meow — 1x19
|03:43:16 —
|«Ангел» — 1x02
|03:51:02 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:58:56 —
|«Блэксэд»
|04:15:01 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: