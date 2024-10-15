 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Негативно-позитивный удильщик» — анонс оригинального аниме про рыбалку и депрессию Райан Рейнольдс объясняет термин «смэштурбация» в тизере «Дэдпула и Росомахи» Джерард Батлер продолжает «Охоту на воров» в трейлере сиквела о краже бриллиантов Роберт Дауни-младший рассказал красивую сказку, как именно он вернулся в Marvel в роли ультимативного злодея «Ричер» получил продление на четвёртый сезон
• • •
 
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
283

Телеовощи. Выпуск 570: Специальная аугментация

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

11Телеовощи. Выпуск 569: Батон на измене

Тоже интересно

15Миссия Тома Круза в опасности: диснеевский «Лило и Стич» встал на одну дату со шпионским экшеном 3«Легенда о Vox Machina» показала свежие кадры из продолжения 11Настоящий американский герой: Николас Кейдж сыграет легендарного создателя спортивной видеоигры 11Матёрый Том Харди вернулся на съёмочную площадку «Венома: Последнего танца» (фото) 2Появился тизер финала второго сезона «Моих приключений с Суперменом»

Далее на КГ

1
«Детство Шелдона» возвращается — старые герои в новом спин-оффе «Теории большого взрыва»
 2
Вера Фармига и Патрик Уилсон уже сражаются со злом на съёмках «Заклятия 4» (фото)
 4
Ханс Циммер нахваливает нового композитора «Гладиатора 2» (видео)
 6
«Спарта 2035» вот-вот получит демо-версию
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Джокер: Безумие на двоих»
 0
Forgotten Memories Remastered — неплохой мобильный экшен-хоррор перебирается... на Switch
 2
TRON: Catalyst — Devolver Digital начинает выпускать игры по чужим ip под лейблом Big Fan Games
 2
Провальный «Джокер: Безумие на двоих» отправляется на цифру уже 29 октября
 2
Titan перевыпустит комиксы по видеоигре Dead Space
 14
Режиссёр «Джона Уика» практически полностью переснял «Балерину» с Аной де Армас, принеся в жертву ремейк «Горца»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры КГ играет: Lost Eidolons, часть 3
 
Очередной пересказ истории о Дракуле выйдет этой осенью
 
Ридли Скотт оригинальным способом «успокоил» нервничавшего исполнителя главной роли в «Гладиаторе 2»
 
Игры Ремейк Silent Hill 2 показал ремейк сюжетного трейлера
 
Сериалы У научно-фантастического триллера «Тёмная материя» будет второй сезон
 
«Абсолютные» Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина вступают в бой на свежих обложках своих личных комиксов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 570: Специальная аугментация
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
 
11Телеовощи – 569: Батон на измене
 
5ЕВА – 602: После технических неполадок
 
2Ноль кадров в секунду – 547: Заткнись и переноси
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 640: «Одинокие волки», «Трансформеры: Начало», «Балерина», провал «Мегалополиса», мультик «Течение»
 
2ЕВА – 601: По спирали
 
2Телеовощи – 568: Мой верный Штырь
 
2Ноль кадров в секунду – 546: Хрючево на 200 часов
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru