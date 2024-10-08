Телеовощи. Выпуск 569: Батон на измене

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:44 —
|Тизер второго сезона The Last of Us
|09:45 —
|«Чаки» зарезали на третьем сезоне
|12:50 —
|Ведьмак и чёрный вампир Регис на свежих фото
|19:52 —
|Трейлер комедии «Франчайз»
|23:48 —
|«Ричер» получит спин-офф о Фрэнсис Нили
|29:35 —
|«Шугар» с Колином Фарреллом получил второй сезон
|33:16 —
|Первый взгляд на Николаса Кейджа в сериале «Человек-паук Нуар»
|38:43 —
|«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — 2x01
|48:38 —
|«Последний богатырь. Наследие» — 1x01
|58:09 —
|«Легенда о Vox Machina» — 3x01
|01:01:22 —
|«Это всё Агата» — 1x04
|01:11:29 —
|«Плохая обезьяна» — 1x09
|01:18:16 —
|«Пингвин» — 1x02
|01:30:28 —
|«Сумерки богов» — 1x02—03
|01:41:27 —
|«Король Талсы» — 2x03
|01:52:31 —
|«Медленные лошади» — 4x05
|02:09:12 —
|«Футурама» — 12x10 (финал сезона)
|02:14:15 —
|«Симпсоны» — 36x01
|02:23:33 —
|«Амура» — 1x01
|02:32:38 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x10
|02:42:01 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x10
|02:51:40 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 14x10
|02:58:38 —
|Meow — 1x18
|03:06:14 —
|«Ангел» — 1x01
|03:17:53 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:29:34 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:51:02 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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