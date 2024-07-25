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Шкуры возвращаются! Вышел тизер третьего сезона «Жизни по вызову» с Прилучным

Успешный успех требует повторения и закрепления. Всё как в школе, в суровой школе «Жизни по вызову». Онлайн-платформа KION расчехлила тизер третьего сезона одного из самых популярных сериалов последних двух лет (как они сами его называют) от Сарика Андреасяна. В главных ролях — Павел Прилучный и Лиза Моряк.

Супергерой Мэджик мстит преступникам за то, что случилось с его дочерью Алиной. Что с ней случилось, вы наверняка в курсе, потому что сериал очень успешный и вы наверняка его смотрите. Не отпирайтесь.

Продолжение шкурной драмы стартует 1 сентября.

И постер с претензией на интеллектуальность:

Постеры сериала «Жизнь по вызову»
Теги
ВидеоЖизнь по вызову
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Подкасты
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