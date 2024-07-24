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Вышел трейлер драмы «Трудная», спин-оффа сериала «Новенькие» про Владу

В августе в онлайн-кинотеатре START начнёт выходить сериал «Трудная» с Кирой Медведевой в главной роли. Незадолго до премьеры YouTube-канал START опубликовал трейлер драмы.

«Трудная» — спин-офф сериала «Новенькие» про Владу. В спин-оффе будет девять эпизодов. Первые две серии выйдут в день премьеры 1 августа, следующие пять будут выпускать по одной в неделю, а последние две появятся на START 12 сентября.

Из описания сериала на сайте онлайн-кинотеатра:

В жизни Влады слишком много вещей, которые она хочет оставить позади, — тюрьма, абьюз, неудачи юности. Вопреки всему, девушка ступает на правильный путь — устраивается на работу в баре и наверстывает упущенное в вечерней школе. Но над будущим героини нависает мрачная тень. Обвинение в убийстве может отнять у Влады второй шанс, за который она так долго боролась.

Цитата из пресс-релиза
 
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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