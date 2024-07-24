Вышел трейлер драмы «Трудная», спин-оффа сериала «Новенькие» про Владу

В августе в онлайн-кинотеатре START начнёт выходить сериал «Трудная» с Кирой Медведевой в главной роли. Незадолго до премьеры YouTube-канал START опубликовал трейлер драмы.

«Трудная» — спин-офф сериала «Новенькие» про Владу. В спин-оффе будет девять эпизодов. Первые две серии выйдут в день премьеры 1 августа, следующие пять будут выпускать по одной в неделю, а последние две появятся на START 12 сентября.

Из описания сериала на сайте онлайн-кинотеатра: