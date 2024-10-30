Режиссёр фильмов о Борне и создатель «Почти человека» работают над тёмным фэнтези «Сказка» для студии A24

Спустя два года после анонса о себе напомнила экранизация романа «Сказка» писателя Стивена Кинга. Адаптация, которая задумывалась как фильм, станет сериалом из 10 эпизодов. Эксклюзивной новостью об этом поделился Deadline.

Над проектом работает Пол Гринграсс, постановщик фильмов про Джейсона Борна, а также сценарист и режиссёр несостоявшегося фильма по «Сказке». Гринграсс расширяет свой сценарий для сериальной версии истории. Помогает ему перерабатывать текст Дж. Х. Уаймен, один из шоураннеров «Грани» и создатель «Почти человека». Уаймен также выступает шоураннером «Сказки». Авторы работают над экранизацией для студии A24.

Оригинальный роман в жанре тёмного фэнтези вышел в сентябре 2022 года. В книге парнишка Чарли Рид узнаёт, что его сосед хранил тайну о существовании портала в другой, сказочный мир. Однажды Чарли проходит через портал, чтобы с помощью волшебных солнечных часов спасти жизнь соседской собаки, чьё здоровье ухудшается. Там юноша сталкивается с великим злом, от которого страдают жители иных земель, и вынужден противостоять ему в череде опасных приключений.

В 2025-м выйдет фильм «Обезьяна» по рассказу Кинга. В работе также находится восьмисерийная экранизация его романа «Кэрри». Превратятся в сериалы и романы автора «Институт» и «Талисман». Последний написан в соавторстве с Питером Страубом.