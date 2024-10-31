Второй сезон «Игры в кальмара» напоминает о себе новым тизером

Чуть меньше двух месяцев осталось до премьеры второго сезона долгожданного корейского сериала «Игра в кальмара». Стриминговый сервис Netflix планомерно подогревает интерес зрителей по всему миру новым тизером. В коротком ролик главный герой первого сезона возвращается в смертельно опасную игру, не стесняясь в процессе объяснять новеньких жестокие правила. Разумеется, не обойдётся без жертв — не все способны прилежно и послушно выполнять рекомендации.

Во втором сезоне, помимо главной звезды Ли Джон-джэ, к своим ролям вернутся также Ли Бён-хон, Ви Ха Джун и Гон Ю. Компанию им составит целая россыпь новых лицедеев, среди которых Им Шиван, Кан Ха Ныль, Пак Сон Хун, Ян Дон Гын и много других. Есть вероятность, что некоторые из новичков вполне себе переживут непростые испытания, приготовленные организаторами мероприятия — сериал уже продлён на третий сезон, который должен стать заключительным. Также подтвердились слухи, что Дэвид Финчер снимет для Netflix англоязычный ремейк, работа над которым начнётся в 2025 году.

Сериал стартовал в 2021 году. Сюжет строится вокруг таинственного турнира по детским играм за призовой фонд почти в 40 миллионов долларов. Однако проигрыш в нём означает смерть. Первый сезон обрёл безумную популярность во всем мире, снискав любовь как простых зрителей, так и профессиональных критиков. Премьера второго сезона «Игры в кальмара» состоится на Netflix 26 декабря.