Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 января — 2 февраля

Новый тизер сериала «Чужой: Земля» показывает мир глазами ксеноморфа. Земля ждёт дорогих гостей.

Кровавая баня на улицах столицы — вышел трейлер третьего сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса. Криминальный экшен возвращается на экраны весной.

Звезда «Дэдпула и Росомахи» Дженнифер Гарнер возглавила сериал «Пятизвёздочные выходные». Она спродюсирует проект и исполнит в нём центральную роль.

В тизере нового мультсериала по Warhammer 40,000 нет разговоров, но есть брутальный экшен. Год релиза уже известен.

Звезда «Пингвина» Кристин Милиоти на первом кадре из седьмого сезона «Чёрного зеркала». Теперь она капитан звёздного корабля.

В 2024 году «Кольца власти» потеряли в популярности, а «Аколит» стал вторым по просмотрам сериалом на Disney+. Тогда как «Эхо» и «Это всё Агата» оказались наименее востребованными проектами Marvel.