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Чужой угрожает Земле на свежем постере сериала «Чужой: Земля»

Кажется, у кого-то наполеоновские планы сожрать нашу планету. На свежем постере грядущего сериала Ноя Хоули «Чужой: Земля» исполинский Чужой так жадно смотрит на Землю, то она отражается в его блестящей башке. Красиво и жутко.

Плакат утверждает, что в космосе безопаснее и напоминает, что премьера фантастического экшен-хоррора состоится этим летом на стриминговой платформе Hulu. Уселись и ждём.

Постеры сериала «Чужой: Земля»

В 2120 году главная героиня сюжета в компании военных обнаруживает потерпевший крушение на нашей планете космический корабль. На борту жёстко приземлившегося судна, который прибыл к нам из глубин космоса, окажется крайне агрессивно настроенный к человекам ксеноморф.

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Источник фотографий: Depositphotos

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