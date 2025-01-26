Чужой угрожает Земле на свежем постере сериала «Чужой: Земля»

Кажется, у кого-то наполеоновские планы сожрать нашу планету. На свежем постере грядущего сериала Ноя Хоули «Чужой: Земля» исполинский Чужой так жадно смотрит на Землю, то она отражается в его блестящей башке. Красиво и жутко.

Плакат утверждает, что в космосе безопаснее и напоминает, что премьера фантастического экшен-хоррора состоится этим летом на стриминговой платформе Hulu. Уселись и ждём.

В 2120 году главная героиня сюжета в компании военных обнаруживает потерпевший крушение на нашей планете космический корабль. На борту жёстко приземлившегося судна, который прибыл к нам из глубин космоса, окажется крайне агрессивно настроенный к человекам ксеноморф.