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Мрачный тизер второго сезона «Уэнсдэй» раскрыл судьбу главного злодея (видео)

Netflix выкатил сборный тизер сериальных премьер 2025 года, и среди них наконец-то значится второй сезон «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой. Первый, к слову, вышел ещё 3 года назад, так что ожидание выдалось томительным. Но оно себя полностью оправдало, насколько можно судить по первым пяти секундам. На них мы видим своеобразное воссоединение Уэнсдэй со своим бывшим, Тайлером Галпином (Хантер Дуэн), который ныне проживает в соответствующем медицинско-исправительном учреждении.

Чтобы не проморгали, смотрим с 01:21.

Таким образом, арка героя из первого сезона далеко не закрыта. Также во втором сезоне вернутся Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Фред Армисен, Джой Сандей, Виктор Доробанту и Исаак Ордонес. Кроме того произошло мощное пополнение актёрского состава в лице Леди Гаги, Стива Бушеми, Кристофера Ллойда, Билли Пайпер, Тандиве Ньютон, Ноа Тейлора и Хейли Джоэла Осмента.

Теги
ВидеоУэнсдэй
Комментарии (2)

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