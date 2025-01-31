Тимоти Олифант сыграет с Аней Тейлор-Джой в сериале про девушку, которая выиграла в лотерею в розыске

Актёрский состав экранизации романа Lucky пополнил Тимоти Олифант («Дедвуд», «Правосудие»). Но пока неизвестно, которую роль исполнит актёр. Об этом сообщил сайт Variety.

Сериал готовят для стримингового сервиса сервисе Apple TV+. В адаптации также сыграют Аня Тейлор-Джой и Аннетт Бенинг. У Тейлор-Джой главная роль.

Оригинальный роман написала Марисса Стейпли. Шоураннерами экранизации стали Джонатан Троппер («Банши», «Воин») и Кэсси Паппас («Укрытие»). Троппер также является создателем, сценаристом и исполнительным продюсером проекта. Другими исполнительным продюсерами выступают Тейлор-Джой, Риз Уизерспун и Лорен Нойстедтер («Утреннее шоу»).

В центре сюжета мошенница Лусиана «Лаки» Армстронг. Она провернула ограбление и собиралась покинуть страну со своим парнем, но он исчез. Лусиана осталась одна и почти без денег. На заправке вместо сдачи ей пришлось взять лотерейный билет, который оказался выигрышным. Теперь Лусиана должна придумать, как получить большой выигрыш, ведь она находится в розыске.