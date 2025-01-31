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Тимоти Олифант сыграет с Аней Тейлор-Джой в сериале про девушку, которая выиграла в лотерею в розыске

Источник: FX

Актёрский состав экранизации романа Lucky пополнил Тимоти Олифант («Дедвуд», «Правосудие»). Но пока неизвестно, которую роль исполнит актёр. Об этом сообщил сайт Variety.

Сериал готовят для стримингового сервиса сервисе Apple TV+. В адаптации также сыграют Аня Тейлор-Джой и Аннетт Бенинг. У Тейлор-Джой главная роль.

Оригинальный роман написала Марисса Стейпли. Шоураннерами экранизации стали Джонатан Троппер («Банши», «Воин») и Кэсси Паппас («Укрытие»). Троппер также является создателем, сценаристом и исполнительным продюсером проекта. Другими исполнительным продюсерами выступают Тейлор-Джой, Риз Уизерспун и Лорен Нойстедтер («Утреннее шоу»).

В центре сюжета мошенница Лусиана «Лаки» Армстронг. Она провернула ограбление и собиралась покинуть страну со своим парнем, но он исчез. Лусиана осталась одна и почти без денег. На заправке вместо сдачи ей пришлось взять лотерейный билет, который оказался выигрышным. Теперь Лусиана должна придумать, как получить большой выигрыш, ведь она находится в розыске.

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Ход королевы
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