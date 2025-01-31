Джеймс Нортон получил роль в третьем сезоне фэнтези «Дом Дракона»

Сайт Variety поделился новыми подробностями третьего сезона сериала «Дом Дракона». В продолжении мрачного фэнтези сыграет Джеймс Нортон («Война и мир», «МакМафия»). Персонаж, роль которого ему досталась, это Ормунд Хайтауэр, лорд Староместа и глава дома Хайтауэров.

В прошлом году «Дом Дракона» продлили сразу на третий и четвёртый сезоны. Ожидается, что съёмки третьего начнутся в ближайшие несколько месяцев. А четвёртый точно станет заключительным.

Ранее Кейт Мара пополнила актёрский состав психологического триллера «Неидеальные женщины», и стало известно, кто появится в роли суперзлодея Синестро в сериале от DC Studios про Зелёных фонарей. А Джаред Падалеки сыграет главную роль в медицинской драме.