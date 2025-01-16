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СЕРИАЛЫ
591

Звезда «Сверхъестественного» и «Уокера» Джаред Падалеки станет сельским врачом в новом сериале CBS

Источник: The CW

Портал Deadline поделился эксклюзивом о новом проекте с участием звезды «Сверхъестественного» и «Уокера» Джареда Падалеки. Актёр исполнит главную роль в разрабатываемом драматическом сериале CBS о сельском враче. В работе над проектом участвует Анна Фрик, которая выступала шоураннером и одним из сценаристов «Уокера». Она также была в числе исполнительных продюсеров шоу вместе с Падалеки.

Deadline пишет, что как и события «Уокера», действие нового сериала происходит в родном штате Падалеки — Техасе, но вместо рейнджера он теперь будет играть врача. В отличие от большинства медицинских драм, действие которых происходит в крупных городских больницах, проект освещает сельскую медицину, которую редко можно увидеть на телевидении. В центре сериала сильный, преданный доктор, который практикует уникальный стиль лечения вместе со своей новой протеже, молодым врачом, бегущим от собственного прошлого. Они управляют мобильной клиникой и исцеляют тела и души своих малообеспеченных пациентов.

Теги
Уокер
Комментарии (2)

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