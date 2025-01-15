Второй сезон «Игры в кальмара» уступает по просмотрам на Netflix только первому и «Уэнсдэй»

Количество просмотров второго сезона сериала «Игра в кальмара» продолжает заметно расти и уже достигло 152,5 млн. Как передал сайт Variety, продолжение проекта 2021 года уже стало третьм по популярности сезоном среди всех шоу стримингового сервиса Netflix. Уступает оно пока только первым сезонам той же «Игры в кальмара» с 265 млн просмотров и «Уэнсдэй» с 252 млн просмотров.

Как пишет Variety, вышедший 26 декабря новый сезон шоу за четыре дня набрал 68 млн просмотров, став самым крупным сериальным дебютом Netflix за всю историю. За 11 дней он набрал 126,2 млн просмотров, что стало очередным рекордом для сериалов платформы за такое время.

Третий сезон «Игры в кальмара» станет заключительным и дебютирует в нынешнем году. Ранее, возможно, была случайно раскрыта дата выхода продолжения. По неподтверждённой информации, его премьера может состояться 27 июня.

Также свой сериал по «Игре в кальмара» снимет Дэвид Финчер.