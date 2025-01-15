 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Президенту Франции больше нечем заняться?» — мэр Рима прокомментировал слова Макрона об «Эмили в Париже» Один в Пустоши: звезда новогодних комедий «Один дома» Маколей Калкин появится во втором сезоне «Фоллаута» Первый взгляд на маньяка Чарли Ханнэма из третьего сезна триллера «Монстр» (фото) Новые сериалы недели: первобытный Галустян и соперничающий Теннант Популярный марвеловский мутант-картёжник стал вестником Галактуса
• • •
 
СЕРИАЛЫ
488

Второй сезон «Игры в кальмара» уступает по просмотрам на Netflix только первому и «Уэнсдэй»

Источник: Netflix

Количество просмотров второго сезона сериала «Игра в кальмара» продолжает заметно расти и уже достигло 152,5 млн. Как передал сайт Variety, продолжение проекта 2021 года уже стало третьм по популярности сезоном среди всех шоу стримингового сервиса Netflix. Уступает оно пока только первым сезонам той же «Игры в кальмара» с 265 млн просмотров и «Уэнсдэй» с 252 млн просмотров.

Как пишет Variety, вышедший 26 декабря новый сезон шоу за четыре дня набрал 68 млн просмотров, став самым крупным сериальным дебютом Netflix за всю историю. За 11 дней он набрал 126,2 млн просмотров, что стало очередным рекордом для сериалов платформы за такое время.

Третий сезон «Игры в кальмара» станет заключительным и дебютирует в нынешнем году. Ранее, возможно, была случайно раскрыта дата выхода продолжения. По неподтверждённой информации, его премьера может состояться 27 июня.

Также свой сериал по «Игре в кальмара» снимет Дэвид Финчер.

Теги
Игра в кальмара
Комментарии

Ещё на эту тему

+Рецензия и отзывы на сериал «Игра в кальмара»

Тоже интересно

3Стали известны новые актёры второго сезона спин-оффа «Пацанов» 11Райан Рейнольдс послал Джеймса Ганна подальше, когда ему предложили вернуться к роли Зелёного фонаря 10Без Круза и Фрейзера: режиссёр «Зловещих мертвецов» снимет новую «Мумию» 18Встречайте! «Супермен» летит к вам на первом постере фильма Джеймса Ганна 0«Чужестранка» — трейлер седьмого сезона нагнетает драму

Далее на КГ

11
Кровища и насилие: «Сорвиголова: Рождённый заново» показал свой трейлер
 4
«Аватар: Огонь и пепел» показал предводительницу нового клана
 11
Джерард Батлер признался, как выстелил в лицо Анджелине Джоли и упал с камерой на Хилари Суэнк
 2
Джоди Комер в ужасе от бегущих зомби-каскадёров в «28 лет спустя»
 8
Де Ниро против Де Ниро в трейлере криминального триллера «Рыцари Альто»
 16
Люси Лью снова недобрым словом вспоминает токсичного Билла Мюррея
 4
Стивен Спилберг убедил Ке Хюи Куана сыграть в экшене «Любовь — боль»
 6
Что смотреть 16 января: «Человек-волк», «Плохая девочка» Николь Кидман и вернувшаяся в дело Кэмерон Диас
 19
Никаких Bee Gees: Ридли Скотт поставил студию Paramount на место, не согласившись на изменившиеся условия
 8
В Великобритании начались съёмки «Супергёрл» со звездой «Дома Дракона» Милли Олкок
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Джейсон Судейкис прошёлся по критикам третьего сезона «Теда Лассо»
 
Игры Слух: У Mortal Kombat 1 всё очень-очень плохо
 
Кино В разработке находятся сиквел «Чужого: Ромула» и секретный фильм про Хищника
 
Кино Спецагент «УничтоЖанна» и Прилучный с золотыми пистолетами в трейлере кринж-комедии
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Крейвен-охотник»
 
DC представило обложки для продолжения к знаменитому комиксу «Бэтмен: Тихо»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
1Телеовощи – 582: Игра в петуха
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 654: «Небриллиантовая рука», миллиарды «Волшебника Изумрудного города», «Возвращение Одиссея», «Финист»
 
13ЕВА – 615: Насильная помощь
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 653: «Последний ронин», «Анора», «Домовёнок Кузя», «Одиссея» Нолана, итоги 2024 года
 
0Ноль кадров в секунду – 560: Ненужные люди
 
3ЕВА – 614: Лучшие сериалы 2024-го
 
2Ноль кадров в секунду – 559: Итоговое
 
 
2Телеовощи – 581: Полный улыбан
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru