Кейт Мара получила роль в психологическом триллере «Неидеальные женщины»

Портал Deadline поделился новыми подробностями мини-сериала «Неидеальные женщины» (Imperfect Women). Неназванную роль в проекте получила Кейт Мара («Карточный домик», «Фантастическая четвёрка»). Она стала третьей актрисой, присоединившейся к сериалу, после Элизабет Мосс («Рассказ служанки», «Человек-невидимка») и Керри Вашингтон («Скандал», «Джанго освобождённый»), которые также являются исполнительными продюсерами шоу.

Предстоящий проект основан на романе «Неидеальные женщины» в жанре психологического триллера. Адаптацию готовят для стримингового сервиса Apple TV+. Над ней работает Энни Уайзман («В ритме жизни» «Отчаянные домохозяйки»). Она выступает сценаристом и исполнительным продюсером сериала.

Из описания романа:

Когда Нэнси Хеннесси убивают, она оставляет после себя двух лучших подруг, обожаемых мужа и дочь, а также тайного любовника, чьё имя она унесла с собой в могилу. Нэнси была великолепна, богата и любима всеми, кто её знал. Со стороны её жизнь была идеальной. Но пока расследование её смерти буксует, а подруги Элеонора и Мэри борются с горем, всплывают тёмные подробности, которые показывают, как мало они знали свою подругу, друг друга и, возможно, даже самих себя. Цитата из пресс-релиза

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