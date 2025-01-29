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Кровавая баня на улицах столицы — вышел трейлер третьего сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса

Лондонский криминалитет развязал настоящую войну в столице. В сети опубликован полноценный трейлер третьего сезона многосерийной криминальной экшен-драмы «Банды Лондона», зачинателем которой выступил Гарет Эванс (кинодилогия «Рейд»). В ролике засветили нового персонажа — таинственного убийцу в исполнении Эндрю Кодзи («Воин»).

Засветили и примерную дату выхода — премьера продолжения состоится в марте.

В третьем сезоне лондонский преступный мир погружается в хаос — конфронтация перерастёт в горячую фазу, а главным героям придётся лавировать в этих неспокойных водах, чтобы выжить.

В сериале снимаются Сопе Дирису, Джо Коул, Мишель Фэйрли, Лусиан Мсамати, Брайан Вернел, Наргес Рашиди, Азиф Раза Мир, Эндрю Кодзи, Ричард Дормер, Т'Ниа Миллер, Фил Дэниелс, Рут Шин и Мэт Фрейзер.

Теги
ВидеоБанды Лондона
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Источник фотографий: Depositphotos

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