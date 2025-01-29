В 2024 году «Кольца власти» потеряли в популярности, а «Аколит» стал вторым по просмотрам сериалом на Disney+

Компания по обработке данных и аналитике в сфере развлечений Luminate опубликовала отчёт за 2024 год о кино и ТВ-продукции. В нём компания представила данные об объёме телевизионного и киноконтента, производимого в США, а также соответствующие показатели и тенденции.

Портал Deadline со ссылкой на отчёт написал, что прошлый год стал не лучшим для стриминговых франчайзов, включая «Кольца власти», Marvel и «Звёздные войны».

«Кольца власти» от Amazon в прошлом году вернулись на Prime Video со вторым сезоном. Но количество его просмотров в минутах упало на 60% по сравнению с первым.

На Disney+ в 2024-м вышли «Эхо» и «Это всё Агата» от Marvel Studios. Их просмотры оказались самыми низкими среди потоковых шоу Marvel.

Но даже при этом франчайзы Marvel и «Звёздные войны» были наиболее успешными на Disney+. «Аколит», ставший у зрителей самым низко оценённым проектом по «Звёздным войнам», оказался вторым по популярности сериалом на Disney+ в 2024-м. Зрители посмотрели 2,7 млрд минут сериала. Но проект всё равно отменили после первого сезона, и продолжения он не получит. Самым же популярным шоу на видеосервисе оказался «Перси Джексон и Олимпийцы» с более чем 3 млрд минутами просмотров. Этот сериал получит второй сезон в нынешнем году.

В материале Deadline не упоминается сериал «Опорная команда», который стартовал в декабре и завершился в январе. Он получил хорошие оценки от критиков и зрителей. Но, судя по имеющимся у СМИ данным, имеет худшие просмотры среди шоу по «Звездным войнам».