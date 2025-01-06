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Инсайдер: в разработке сериал по «Звёздным войнам», действие которого разворачивается в эпоху «Рыцарей Старой Республики»

Источник: LucasArts

В то время как на стриминговом сервисе Disney+ продолжает выходить сериал «Звёздные войны: Опорная команда», появилась неофициальная информация об одном из будущих проектов про далёкую-далёкую галактику. Инсайдер Дэниел Рихтман сообщил без подробностей, что компания Lucasfilm разрабатывает сериал, действие которого разворачивается в эпоху «Рыцарей Старой Республики». Об этом написал сайт ComicBookMovie.com.

«Звёздные войны: Рыцари Старой Республики» или Star Wars: Knights of the Old Republic — видеоигра 2003 года. Её события разворачиваются почти за 4000 лет до событий, показанных в фильмах. После игры выходили продолжения, книги и комиксы.

Слухи о проекте по «Рыцарям Старой Республики» появляются уже несколько лет. В 2019-м президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди говорила в одном интервью о разработке чего-то, связанного с ними.

Премьера «Опорной команды» состоялась в декабре 2024-го. 7 января выйдет седьмой эпизод шоу, который будет предпоследним.

Над новым приключением в далёкой-далёкой галактике работали создатели сериала «Мандалорец» и режиссёр последних фильмов о Человеке-пауке Джон Уоттс. Он принимал участие в написании большинства эпизодов и снял первый и последний из них. Уоттс, Кристофер Форд, Джoн Фaвpo, Дэйв Филoни, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон выступили иcпoлнитeльными пpoдюcepами проекта. Уoттc и Форд также были его создателями и шоураннерами. Одну из ролей в сериале исполнил Джуд Лоу.

Ранее тот же инсайдер сообщил о готовящейся перезагрузке франчайза «Могучие рейнджеры».

Теги
Звёздные войны: Опорная команда
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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