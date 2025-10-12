Мутанты вернутся во втором сезоне мультсериала «Люди Икс '97» летом 2026 года

«Радиоактивные люди» готовятся вернуться в продолжении мультсериала «Люди Икс '97». Первый сезон анимационного шоу стартовал на стриминговом сервисе Disney+ весной 2024 года. А премьеры второго, как оказалось, состоится летом 2026-го. Это сообщила Marvel Studios на New York Comic Con 2025, а передал новость сайт TheWrap.

В конце первого сезона команда мутантов была разбросана во времени. Во втором герои будут пытаться вернуться обратно в 90-е.

Ранее сообщалось, что в новых сериях кроме Людей Икс покажут две другие команды с Иксом в названии. В продолжении должны появиться персонажи Апокалипсис, Хавок, Уорлок, Полярис и Опасность (Опасная комната, получившая физическое тело). И в нём кого-то из героев покажут в костюмах из комикса «Новые Люди Икс» Гранта Моррисона и Фрэнка Куайтли.

«Люди Икс '97» продолжают историю героев мультсериала «Люди Икс», показанного в 1992–1997 годах. Премьера проекта стала второй по популярности среди первых сезонов мультсериалов на Disney+. Больше просмотров было только у премьеры шоу «Что если?» об альтернативных версиях персонажей и вселенной Marvel.

Третий сезон мультсериала уже в работе. А так как его следующие сезоны должны выходить ежегодно, то третий можно ожидать в 2027-м.

А ещё весной 2026-го состоится премьера продолжения сериала «Сорвиголова: Рождённый заново».