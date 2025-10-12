 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Пираты в Логтауне: очередные постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис» по самой популярной манге в мире Будущий Рэмбо и нынешний Кен из фильма «Стрит Файтер» физически окреп для роли (фото) Телеовощи. Выпуск 614: Доктор Кот Саблезубый ещё никогда не был таким симпатичным: первые страницы и обложки комикса Laura Kinney: Sabretooth
• • •
 
СЕРИАЛЫ
111

Мутанты вернутся во втором сезоне мультсериала «Люди Икс '97» летом 2026 года

Источник: Marvel

«Радиоактивные люди» готовятся вернуться в продолжении мультсериала «Люди Икс '97». Первый сезон анимационного шоу стартовал на стриминговом сервисе Disney+ весной 2024 года. А премьеры второго, как оказалось, состоится летом 2026-го. Это сообщила Marvel Studios на New York Comic Con 2025, а передал новость сайт TheWrap.

В конце первого сезона команда мутантов была разбросана во времени. Во втором герои будут пытаться вернуться обратно в 90-е.

Ранее сообщалось, что в новых сериях кроме Людей Икс покажут две другие команды с Иксом в названии. В продолжении должны появиться персонажи Апокалипсис, Хавок, Уорлок, Полярис и Опасность (Опасная комната, получившая физическое тело). И в нём кого-то из героев покажут в костюмах из комикса «Новые Люди Икс» Гранта Моррисона и Фрэнка Куайтли.

«Люди Икс '97» продолжают историю героев мультсериала «Люди Икс», показанного в 1992–1997 годах. Премьера проекта стала второй по популярности среди первых сезонов мультсериалов на Disney+. Больше просмотров было только у премьеры шоу «Что если?» об альтернативных версиях персонажей и вселенной Marvel.

Третий сезон мультсериала уже в работе. А так как его следующие сезоны должны выходить ежегодно, то третий можно ожидать в 2027-м.

А ещё весной 2026-го состоится премьера продолжения сериала «Сорвиголова: Рождённый заново».

Теги
Люди Икс '97Disney+Marvel
Комментарии

Ещё на эту тему

3Пираты, гигантский кит Лабун и Крокус: новые постер и кадры второго сезона приключенческого сериала «Ван-Пис» 2Уличный супергерой в новом костюме: кадр из второго сезона шоу «Сорвиголова: Рождённый заново» 2Нив Кэмпбелл озвучит дочь Магнето в мультсериале «Люди Икс '97»

Тоже интересно

3Релиз олдскульного платформера Terminator 2D: No Fate перенесли 0Росомаха получил ещё одну чёрно-белую и кровавую антологию под названием Logan: Black, White & Blood 1Красивый геймплей Tormented Souls 2 0Телеовощи. Выпуск 614: Доктор Кот 23Карл Урбан откейджит ваши задницы в фейковом трейлере боевика Джонни Кейджа, героя «Мортал Комбат 2»

Далее на КГ

0
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» дебютирует через год после премьеры первого
 7
«Джуманджи 3» подкрался незаметно: в ноябре начнутся съёмки фильма
 4
Бен Кингсли спасает! Marvel показала трейлере сериала «Чудо-человек»
 3
Подтверждена экранизация комикса «Бэтмен: Падение рыцаря», в котором Бэйн сломал спину Тёмному рыцарю
 12
Даже у «Морбиуса» было больше! «Трон: Арес» разочаровывает сборами
 0
Снова в деле: анонс продолжения комикса с Салли Скеллингтон из «Кошмара перед Рождеством»
 0
Бесконечный рёв: Годзилла устремится в космос, чтобы разрушить всю вселенную новой мини-серии
 2
Уличный супергерой в новом костюме: кадр из второго сезона шоу «Сорвиголова: Рождённый заново»
 3
Максимально странно: Меган Фокс взяли в ужастик «Пять ночей с Фредди 2» для озвучки
 6
Супергероический сериал «Неуязвимый» возвращается в марте с Ли Пейсом в роли повелителя вилтрумитов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новая экранизация сериала «Полиция Майами: Отдел нравов» станет летним блокбастером 2027 года
 
Кино Новые фильмы недели: Крис Коламбус, Даррен Аронофски и Никита Кологривый
 
В тизере второго сезона «Лэндмена» у затюканного Билли Бобa Торнтона появляется злой босс Деми Мур
 
Marvel показало обложки и страницы к последнему выпуску комикса Daredevil: Cold Day In Hell
 
«Сорвиголова: Рождённый заново» может не дожить до третьего сезона
 
Кино Пёс охраняет дом от призраков в трейлере хоррора «Хороший мальчик»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
 
9Ноль кадров в секунду – 598: Празднично-фестивальный
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 692: «Долгая прогулка» Стивена Кинга, «Чумовая пятница 2», «Диспетчер», история дейтинг-приложений
 
3Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru