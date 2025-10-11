Супергероический сериал «Неуязвимый» возвращается в марте с Ли Пейсом в роли повелителя вилтрумитов

Платформа Amazon Prime Video поделилась тизер четвёртого сезона анимационного сериала «Неуязвимый». Уже традиционный ролик, в котором главный герой, что твой Дэдпул, пробивает четвёртую стену. Правда, теперь он общается со своей возлюбленной.

Стало известно, что очередная порция свежих эпизодов выйдет в марте следующего года:

Также в сюжете появится Трагг, повелитель вилтрумитов. Самый сильный представитель своей расы, который может накостылять даже Омнимену. Его озвучит Ли Пейс. Если вам нужен величественный властитель, то лучшего специалиста в этом вопросе, пожалуй, не найти.