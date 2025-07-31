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Подтверждён финальный сезон хоррора «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Источник: AMC

Этой осенью сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» вернётся на экраны с третьим сезоном. Он будет включать привычные шесть эпизодов и стартует 7 сентября. И, как и ожидалось, на этом сериал не закончится. Шоу получит четвёртый сезон, и вот он будет финальным.

«Дэрил Диксон» — пятый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы», основанного на одноимённом комиксе сценариста Роберта Киркмана. Спин-офф рассказывает про оказавшегося в Европе героя в исполнении Нормана Ридуса.

В очередных эпизодах постапокалиптического зомби-хоррора Дэрила ожидает новое сражение. Действие третьего сезона развернётся в Испании.

Ранее в этом году вышло продолжение спин-оффа «Мёртвый город». А в будущем франчайз пополнит новый сериал под рабочим названием «Больше историй из вселенной „Ходячих мертвецов“».

В настоящее время в работе находится продолжение анимационного шоу «Неуязвимый» по комиксу Киркмана. Недавно он рассказал, сколько сезонов мультсериала нужно для полной адаптации «Неуязвимого».

Теги
Ходячие мертвецы: Дэрил ДиксонХодячие мертвецы
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