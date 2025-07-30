Роберт Киркман рассказал, сколько сезонов мультсериала нужно для полной адаптации комикса «Неуязвимый»

Мультсериал по комиксу «Неуязвимый» пользуется большой популярностью на Prime Video. Вышедший в этом году третий сезон шоу стал самым просматриваемым сезоном среди всех анимационных шоу сервиса. Поэтому неудивительно, что брутальную супергероику продолжат переносить на экран. При этом «Неуязвимого» продлили на пятый сезон ещё до выхода четвёртого.

Недавно на фестивале San Diego Comic-Con 2025 сценарист оригинального комикса и продюсер его адаптации Роберт Киркман подтвердил, что четвёртый сезон выйдет в 2026 году. Также он рассказал на ивенте, насколько длинным должен быть мультсериал для полной экранизации исходного материала. По слован Киркмана, чтобы полностью покрыть сюжет комикса нужно семь, восемь или девять сезонов шоу. Но, как заявил автор, творческая команда надеется добраться до них и очень довольна тем, как идут дела, получая поддержку от Prime Video.

А комментируя долгие промежутки между релизом новых частей шоу, Киркман пошутил, что пятый сезон выйдет в 2032-м.

Комикс-первоисточник закончился в 2018-м. В серии 144 выпуска, собранные в 25 томов. Кроме того, у «Неуязвимого» есть разные спин-оффы.