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Появилось изображение Дарта Мола из его сольного мультсериала

Источник: Disney+

Огромный медиафранчайз «Звёздные войны» продолжает расширяться за счёт новых проектов с хорошо известными фанатам персонажами. Так, в числе будущих проектов о далёкой-далёкой галактике есть анимационный сериал про Дарта Мола. Шоу получило название «Дарт Мол — Повелитель теней» и выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в 2026 году.

Действие мультсериала развернётся после финального сезона «Войн клонов». В нём Мол попробует восстановить свой преступный синдикат на планете, не тронутой Империей. Персонажа снова озвучит Сэм Уитвер. Ранее актёр поделился сюжетными деталями нового проекта.

А совсем недавно на проходящем фестивале San Diego Comic-Con посетители смогли увидеть изображение с Молом из мультсериала. Кадр сфотографировали и опубликовали в сети.

Кадры из сериала «Дарт Мол — Повелитель теней»

Ещё в этом году на Disney+ появятся новые анимационные проекты по медиафранчайзу. На 19 сентября намечена премьера мини-сериала LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past. 29 октября дебютирует третий сезон антологии «Звёздные войны: Видения». Также осенью стартует продолжение шоу Star Wars: Young Jedi Adventures.

Теги
Дарт Мол — Повелитель тенейЗвёздные войныDisney+
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Источник фотографий: Depositphotos

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