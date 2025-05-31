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«Это не будет шоу, где вы узнаете, что Мол — настоящий плюшевый мишка...»: Сэм Уитвер поделился подробностями мультсериала про Дарта Мола

Источник: Disney+

В этом году на мероприятии Star Wars Celebration состоялся анонс анимационного сериала «Дарт Мол — Повелитель теней». Проект дебютирует на стриминговом сервисе Disney+ в 2026 году. А в центре сюжета шоу будет Мол, которого снова озвучит Сэм Уитвер.

События мультсериала развернутся после финального сезона «Войн клонов». В «Повелителе теней» Мол замыслит восстановить свой преступный синдикат на планете, не тронутой Империей.

А в недавнем интервью актёр озвучки поделился некоторыми сюжетными подробностями шоу. Говоря про сериал, он заявил: «Это о плохих парнях против худших парней». И добавил: «Это не будет шоу, где вы узнаете, что Мол — настоящий плюшевый мишка... Мы не будем этого делать. Но так ли он плох, как Сидиус или Вейдер? На самом деле нет. С точки зрения ситхов, у этого парня есть недостатки... человечность, которая просачивается в разные моменты из-за того, что с ним произошло».

Также актёр сказал: «Мол будет сомневаться в том, что создание Империи было хорошей идеей». И заявил, что персонаж задаётся вопросом: «Это то, что Сидиус имел в виду?» По словам Уитвера: «Это немного пугает. Мол родом из времени мечей, колдовства, магии и рыцарей, а теперь весь этот колорит вселенной высасывается из этой механизированной Империи. И Мол спрашивает себя: „Так ли это? Это та вселенная, которую мы пытались построить?“»

19 сентября на Disney+ дебютирует анимационный сериал из четырёх частей LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past. 29 октября состоится премьера третьего сезона антологии «Звёздные войны: Видения». Также осенью начнёт выходить третий сезона шоу Star Wars: Young Jedi Adventures.

Теги
Дарт Мол — Повелитель тенейDisney+Звёздные войны
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Источник фотографий: Depositphotos

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