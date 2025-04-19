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Спецвыпуск LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy по «Звёздным войнам» получит продолжение

Источник: Star Wars, Disney+

В прошлом сентябре на стриминговом сервисе Disney+ вышел анимационный спецвыпуск из четырёх частей LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy. В нём парень по имени Сиг нашёл могущественный артефакт, после чего галактика «Звёздных войн» изменилась до неузнаваемости. Чтобы попытаться исправить положение, герою пришлось отправиться в приключение в причудливой новой версии галактики.

Этой осенью проект получит продолжение — сериал из четырёх частей LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past. Сиквел анонсировали сегодня на мероприятии Star Wars Celebration.

Сериал дебютирует на Disney+ 19 сентября. В нём появится версия Асоки Тано из конструктора серии LEGO BrickHeadz. Героиню снова озвучит Эшли Экштейн. Она озвучивает Асоку в разных проектах франчайза, начиная с анимационного фильма «Звёздные войны: Войны клонов» 2008 года.

Ранее на Star Wars Celebration анонсировали третий сезон анимационного сериала Star Wars: Young Jedi Adventures и мультсериал «Дарт Мол — Повелитель теней». Премьера продолжения Star Wars: Young Jedi Adventures намечена на осень. «Дарт Мол — Повелитель теней» выйдет в 2026-м.

В этом году в День «Звёздных войн», 4 мая, состоится премьера анимационной антологии Star Wars: Tales of the Underworld. У неё есть трейлер.

Теги
Звёздные войны: Сказания о подземном миреDisney+Звёздные войны
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Источник фотографий: Depositphotos

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