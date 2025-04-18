На Star Wars Celebration анонсировали анимационный сериал «Дарт Мол — Повелитель теней» который выйдет на сервисе Disney+ в 2026 году. Главным героем истории станет Дарт Мол.

Прямо скажем, злодей из первого полнометражного приквела «Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» сначала запомнился боевыми навыками. Рэй Парк зрелищно и пронзительно демонстрировал преимущества Тёмной стороны Силы одному рыцарю и его падавану.

По-настоящему персонажа раскрыли только в сериале «Звёздные войны: Войны клонов», где Мол боролся против всех — включая даже Дарта Сидиуса. Также он на секунду появился в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».

А теперь дорос до собственного шоу.

Сюжет сериала расскажет, как Мол стал большим авторитетом в криминальном мире. Также у него самого появится ученица. Центрального персонажа вновь озвучит Сэм Уитвер.