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Чудовищная платформа для сериала про чудовищ: «Тихоокеанский рубеж» ушёл Amazon MGM

Источник: Legendary

Смена руководства в Amazon MGM, судя по всему, кардинально сказалась на стратегии набора контента. Для потокового сервиса Prime Video приобретён художественный сериал «Тихоокеанский рубеж».

Проект по мотивам серии блокбастеров (если считать горе-сиквел без Гильермо дель Торо частью серии) разрабатывала студия Legendary. Эрик Хайссерер выступит исполнительным продюсером и сценаристом шоу.

Во вселенной «Тихоокеанского рубежа» человечество столкнулось с гигантскими чудовищами — Кайдзю. Известное дело: хочешь навалять монстру — создай своего. Так появились Егеря — сопоставимые по гигантизму роботы, которыми управляют пилоты — самые храбрые воины планеты, способные не только защищаться, но и побеждать.

Франчайз мощно стартовал с фильма дель Торо в 2013 году, а затем успешно перешёл в другие форматы — на Netflix выходил анимационный сериал Pacific Rim: The Black.

Список достижений мистера Хайссерера внушает осторожный оптимизм: голливудский сценарист, работавший над сюжетами «Прибытия» режиссёра Дени Вильнёва и «Птичьего короба» с Сандрой Буллок. За плечами у него и сериал — «Тень и кость», продержавшийся два сезона на Netflix

Теги
Гильермо дель ТороAmazon MGMLegendaryPrime Video
Комментарии (3)

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