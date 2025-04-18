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В разработке находится сериал-продолжение романтической комедии «Бестолковые»

Источник: Paramount Pictures

Романтическая комедия «Бестолковые» 1995 года получит сиквел. Стриминговый сервис Peacock разрабатывает сериал, который станет продолжением фильма. Алисия Сильверстоун повторит в нём роль Шер Хоровитц. Сильверстоун также выступит исполнительным продюсером проекта.

Картина рассказывает о добродушной, популярной и богатой старшекласснице. Она была снят по мотивам романа «Эмма» Джейн Остин. Режиссёром и сценаристом «Бестолковых» выступила Эми Хекерлинг. Одним из продюсеров картины был Роберт Лоуренс. Хекерлинг и Лоуренс также являются исполнительными продюсерами продолжения.

После фильма выходил ситком «Бестолковые». В проекте, состоящем из трёх сезонов, роль Шер исполняла Рейчел Бланчард.

В 2020-м Peacock уже работал над другой версией сериала по фильму. То шоу было скорее детективным проектом, в котором Шер исчезла, и вместо неё в центре внимания оказывалась её лучшая подруга Дион.

Теги
БестолковыеPeacock
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