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Кори Столл сыграет в экранизации психологического триллера «Неидеальные женщины»

Источник: Marvel Studios

СМИ поделились новыми подробностями экранизации романа в жанре психологического триллера «Неидеальные женщины». В предстоящем мини-сериале по книге получил роль Кори Столл («Штамм», «Миллиарды» «Человек-муравей»). Столл исполнит роль Говарда.

До Столла роль в проекте получил Юэль Киннаман («Видоизменённый углерод»). Он сыграет Роберта.

Главные роли в проекте исполнят Кейт Мара («Карточный домик»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки») и Керри Вашингтон («Скандал»).

Адаптацию готовят для стримингового сервиса Apple TV+.

Из описания оригинального романа:

Когда Нэнси Хеннесси убивают, она оставляет после себя двух лучших подруг, обожаемых мужа и дочь, а также тайного любовника, чьё имя она унесла с собой в могилу. Нэнси была великолепна, богата и любима всеми, кто её знал. Со стороны её жизнь была идеальной. Но пока расследование её смерти буксует, а подруги Элеонора и Мэри борются с горем, всплывают тёмные подробности, которые показывают, как мало они знали свою подругу, друг друга и, возможно, даже самих себя.

Цитата из пресс-релиза
Теги
Неидеальные женщиныApple TV+
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