Комедия про разработчиков видеоигр «Мифический квест» не получит продолжение. Завершившийся в марте четвёртый сезон сериала оказался последним. Стриминговый сервис Apple TV+ не стал снова продливать шоу. Но вышедший сезон не был задуман как финал сериала. А потому заключительный эпизод четвёртого сезона получит новую концовку, чтобы дать фанатам завершение. Обновлённый эпизод станет доступен на следующей неделе. Об этом написал Deadline.

Coздaтeлями пpoeктa являются одни из aвтopов «B Филaдeльфии вceгдa coлнeчнo» Чарли Дэй, Меган Ганц и Роб Макэлхенни. Пpoизвoдcтвo шоу кypиpовали 3 Arts Entertainment и Ubisoft. «Мифический квест» выходил с 2020 года.

Ранее видеосервис продлил на третий сезон сериал «Разделение», который стал в этом году самым просматриваемым шоу Apple TV+. Также видеосервис объявил дату премьеры продолжения мультсериала «УдивЛа».