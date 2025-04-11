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Появились новые подробности сериала по хоррор-роману «Кэрри»

Источник: IFC Midnight

СМИ сообщили новые подробности предстоящей экранизации хоррор-романа «Кэрри». Готовящийся сериал из восьми эпизодов официально получил «зелёный свет» от стримингового сервиса Prime Video. Съёмки проекта начнутся этим летом в Ванкувере. Производством сериала занимается Amazon MGM Studios.

Майк Флэнаган назначен сценаристом, шоураннером, исполнительным продюсером и одним из режиссёров адаптации. Саммер Х. Хауэлл («Охота на волка») получила роль Кэрри Уайт в сериале. Сиена Агудонг («Обитель зла») сыграет Сью Снелл.

«Кэрри» — первый изданный роман писателя Стивена Кинга. Книга вышла в 1974 году. Новая адаптация хоррора станет первой в формате сериала.

Флэнаган был режиссёром и сценаристом фильмов «Игра Джералда» и «Доктор Сон» по романам Кинга, а также картины «Жизнь Чака» по рассказу автора. Среди других работ Флэнагана сериалы «Призраки дома на холме» и «Падение дома Ашеров».

В центре сюжета книги невзрачная старшеклассница Кэрри Уайт со способностями к телекинезу. Давление со стороны матери и постоянные издёвки сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над девушкой, что приводит к фатальным последствиям.

Первый фильм по книге с Сисси Спейсек в главной роли вышел в 1976-м. В 1999-м состоялся выход сиквела «Кэрри 2: Ярость» с Эмили Бергл. Следующая экранизация — с Анджелой Беттис — появилась в 2002-м. А премьера последнего на данный момент фильма «Кэрри» с Хлоей Морец состоялась в 2013-м. В российский прокат картина выходила под названием «Телекинез».

Теги
КэрриPrime Video
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