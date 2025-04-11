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«Мэйфейрские ведьмы» вернутся с третьим сезоном

Источник: AMC

Серию книг «Мэйфейрские ведьмы» писательницы Энн Райс продолжат адаптировать для малых экранов. У сериала с с Александрой Даддарио в главной роли будет третий сезон. Действие продолжения развернётся в городе Салеме, штат Массачусетс. Новостью об этом на днях поделился Deadline.

Адаптация цикла мистических книг выходит на кабельном канале AMC. Первый сезон шоу показали в 2023 году, второй — в этом. В обоих сезонах по восемь серий.

Во втором сезоне обнаружившая в себе потомственный дар Роуэн (Даддарио) пытается защитить свою ведьмовскую семью и новорожденного от злобной сущности по имени Лешер, с которым её род неразрывно связан на протяжении многих поколений.

Ранее стало известно, что сериал «Декстер: Первородный грех» продлили на второй сезон. А у сериала «Школьные духи» будет третий сезон.

Теги
Мэйфейрские ведьмы
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